Bailarinos de Anitta participam do show de Mariah Carey no Rock in Rio

A cantora Mariah Carey teve a companhia de dançarinos de Anitta no palco principal do Rock in Rio, em apresentação nesse domingo (22). As duas são amigas e mantêm uma relação de proximidade há anos. A brasileira também já disse publicamente que Mariah foi um de suas grandes referências.

Um dos dançarinos foi Bruno Paiva, que até chegou a postar uma parte do ensaio do show nas redes sociais. Além dele, Geovane Fidelis, Tricck, Cleiton Oliveira, Hiltinho e André Oliveira participaram da apresentação.

Os seis dançaram ao lado dos dançarinos fixos de Mariah na abertura do show, após o fim do primeiro ato e também no fim da apresentação.

Conforme o colunista Lucas Pasin, do Uol, Mariah não permitiu que celebridades brasileiras assistissem ao show em um espaço com vista privilegiada na frente do palco. Artistas como Juliana Paes, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã e Dani Calabresa tiveram que se misturar aos anônimos para acompanhar a apresentação da artista, e até passaram perrengue com o público devido ao assédio.

Legenda: Mariah Carey visitou o Cristo Redentor antes do Rock in Rio Foto: Reprodução/Instagram

Antes do Rock in Rio, Mariah se apresentou em São Paulo, na sexta-feira (20). Ela também aproveitou a passagem em solo carioca para visitar o Cristo Redentor.