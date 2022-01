Avião do cantor Bruno tem problema durante voo e muda rota por segurança

O jatinho do cantor Bruno, dupla com Marrone, sofreu um problema técnico durante voo com a família do sertanejo em viagem para Minas Gerais, na noite de quinta-feira (210).

Na aeronave estavam Bruno com a esposa, o filho Enzo e um casal de amigos.

“Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou retornar para checar um aviso luminoso, ressalto que não houve pouso de emergência e o procedimento executado normalmente e em completa segurança”, relatou o piloto em comunicado enviado pela assessoria do sertanejo.

Segundo o colunista Leo Dias, o filho do cantor chegou a publicar um vídeo falando que estavam bem e, em seguida, apagou. “Oi, gente, tudo bem com você? Estourou uma turbina do avião e pousamos em Sorocaba. Graças a Deus, está tudo bem! Foi difícil, um susto!”, detalhou o jovem cantor em vídeo.

Segundo o piloto, por segurança de todos, foi um procedimento de pouso alternativo por precaução para checagem do avião.