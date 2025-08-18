Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante o voo

O avião que transportava a cantora de sertanejo Lauana Prado e a equipe dela precisou realizar pouso de emergência na cidade de Goiânia, em Goiás, nesta segunda-feira (18). A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

Segundo a equipe dela, o pouso foi motivado por uma abertura acidental da porta da aeronave, o que levou o piloto ao pouso na capital goiana.

Lauana seguia de Anápolis (GO) para Sorocaba (SP) e a manobra de emergência foi registrada cerca de vinte minutos após a decolagem da aeronave.

"Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior", disse a cantora em declaração enviada para a revista Quem.

Agora, a cantora deve seguir em outra aeronave até São Paulo, onde tem um compromisso profissional.