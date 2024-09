Avião apreendido em operação que prendeu Deolane Bezerra não é de Gusttavo Lima, diz assessoria

O avião apreendido na operação Integration, que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra nesta quarta-feira (4), não pertence ao cantor Gusttavo Lima.

A aeronave foi apreendida por agentes da Polícia Civil de São Paulo e Pernambuco no aeroporto de Jundiaí (SP) e, inicialmente, alguns veículos de imprensa divulgaram que a aeronave seria da empresa do cantor, a Balada Music. Porém, a assessoria do sertanejo declarou que o transporte foi vendido — não pertencendo mais a ele.

"A Balada Eventos, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN, foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Rab) ANAC para a empresa J.M.J Participações", declarou a equipe do cantor.

Por fim, a assessoria do sertanejo informou que a empresa J.M.J Participações continua no Rab da Anac como operadora e não como proprietária, até o deferimento do processo de transferência pelo órgão.

Aeronave em manutenção

Conforme a TV Globo, a aeronave de prefixo PR-TEN, foi recolhida por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí.

Segundo uma testemunha ligada ao hangar onde a aeronave estava, a Polícia Civil foi ao local e informou à empresa do aeroporto que o avião não poderia sair de lá.