Ary Mirelle mostra rosto do filho com João Gomes em ultrassom 4D: 'boca de papai'

A influenciadora digital Ary Mirelle, 22, grávida do primeiro bebê com o namorado — o cantor João Gomes, 21 — revelou imagem de um novo ultrassom, nessa quinta-feira (7). Ela publicou no Instagram a imagem em 4D do rosto de Jorge e fez comentários sobre a semelhança dele com o casal.

"Mamãe estava com saudade de ver esse rostinho. Eu estou gorducho e tenho o nariz e a boca de papai. Achei idêntico ao João", escreveu Ary Mirelle.

A pernambucana fez uma série de vídeos falando sobre os traços da criança.

Ary Mirelle Influenciadora digital "Tem gente ainda que está falando que o nariz de Jorge é igual ao meu. Meu nariz dá pra ver até os fundos, de tão alto que ele é. O nariz de Jorge é descido, igualzinho ao de João, que é descido também"

"O narizinho dele é muito descido. E pode ser que a boca dele seja parecida com a minha", completou, já mudando de opinião.

Bebê "bochechudo"

Em seguida, a mãe de primeira viagem falou sobre o nível de fofura do filho. "Agora me diga que maturidade eu vou ter com essa criança? Repara o tamanho da bochecha dele! Eu vou querer apertar o tempo todinho. A bochecha dele é delícia. Dá pra ver pelo ultrassom o tanto que ele é bochechudo".

Mesmo observando várias semelhanças do bebê com o cantor, Ary apontou ter esperanças de Jorge nascer com mais traços dela.

"Sabe por que achei o nariz e a boca parecidos com os de João? Acho que em todas ele está fazendo o bico que João faz quando está chateado. Ele faz esse mesmo bico. Essa parte [da boca] fica pra dentro. E a boca bem cheia, bem carnuda. Oh, Deus, é só a foto do ultrassom. Ele vai vir parecido comigo, quer ver?", comentou a pernambucana.