Após sofrer acidente de carro, mãe de Marília Mendonça explica que não gosta de andar de avião

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, afirmou que não deve retornar a Goiânia de avião mesmo após sofrer acidente de carro, na última quarta-feira (5). Em entrevista ao programa Fofocalizando, da emissora SBT, a empresária disse que evita andar de avião desde que a filha faleceu em um acidente aéreo, em 2021.

Na ocasião, Ruth foi questionada se voltaria de avião para casa por conta do acidente. "Entro muito pouco. Tenho uma dificuldade enorme lá em cima. Ataca o meu emocional. Fico imaginando o que a Marília sentiu... Minha cabeça começa a trabalhar", afirmou sobre a possibilidade de entrar em uma aeronave.

Veja também É Hit Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, sofre acidente de carro ao lado do marido em São Paulo É Hit Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth diz 'ter visto a morte' em acidente de carro

Ruth estava ao lado do marido, Deyvid Fabrício, quando o veículo em que estavam foi atingindo por um caminhão. O relato é de que o de maior porte avançou um sinal vermelho e acabou atingindo o carro dos dois.

Agora, a empresária revela já ter combinado a volta para Goiânia com um motorista que acompanhava Marília. "Andou com ela a vida toda. Ele arranjou uma van, vou deitadinha. A gente calculou dez horas para voltar. Na ida, foram 14h", comentou ao também pontuar que precisou se internar no hospital após o acidente.

Sobre o motorista do caminhão, Ruth revela que conversou com ele, mas um boletim de ocorrência não deve ser registrado. "Ele ficou muito assustado, porque não tinha carteira para caminhão. O policial até perguntou se a gente queria registrar um B.O, mas está tudo bem. É o que interessa. A gente não vai fazer nada", finalizou.