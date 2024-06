Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, sofre acidente de carro ao lado do marido em São Paulo

Ruth Moreira, a mãe da cantora Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira (5) em São Paulo, mas passa bem. As informações são do colunista Leo Dias, também responsável por confirmar que ela estava acompanhada do marido, Deyvid Fabrício.

Segundo o relato, Deyvid estava dirigindo o veículo em que estavam quando um caminhão ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o carro dos dois. Os próprios familiares de Ruth reforçaram que ela se encontra bem, com ferimentos leves, após relato compartilhado com a revista Quem.

Ruth e Deyvid saíram de Goiânia para uma breve visita ao Brás, em São Paulo, com o objetivo de comprar roupas para a loja de roupas plus size planejada pela mãe de Marília.

O carro apresentou danos extremos na estrutura, assim como o caminhão, mas os dois estão em casa e sem ferimentos graves. Ruth apresentou apenas duas costelas quebradas, segundo familiares.

"Estou bem, foi um grande susto. Mas graças a deus, Deus estava presente como sempre na nossa vida", disse ela ao portal LeoDias.