Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth diz 'ter visto a morte' em acidente de carro

Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, falou pela primeira vez sobre o acidente de carro que sofreu na noite de quarta-feira (5), em São Paulo. Em entrevista ao 'Fofocalizando' do SBT, Dona Ruth afirmou que "viu a morte".

A empresária relatou que a colisão aconteceu por volta da meia-noite. Segundo ela, o acidente foi provocado por um semáforo quebrado.

"Foi um acidente grave e foi uma bobeira com um sinal estragado, que não tava funcionando, aí a gente foi passando devagarinho e um caminhão veio, mas ele tava em alta velocidade e pegou a gente de cheio. Eu vi a morte", declarou.

Veja também É Hit Ximbinha passa por harmonização facial e mostra antes e depois: 'Agora tô gatinho'; veja fotos É Hit Henry Freitas, Xand Avião e Manu Bahtidão fazem shows no São João de Maracanaú neste fim de semana

Dona Ruth informou que o motorista não ficou ferido, mas ficou "muito assustado", porque estava com documentação irregular e não era habilitado para dirigir caminhão.

"O policial perguntou se a gente queria registrar B.O. contra ele. Eu falei: 'não, tá tudo bem com ele, é o que interessa, deixa ele ir em paz, a gente não vai registrar nada'", contou. "A gente não vai fazer nada contra ele porque nessa hora todo mundo é vítima", acrescentou.

A empresária ainda disse que no momento do acidente só conseguia pensar em Léo, filho de Marília Mendonça. "Eu só pensei no Léo na hora. Pensei: 'meu deus, meu pequenininho'", declarou.

Entenda o caso

Ruth Dias, a mãe da cantora Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na noite de quarta-feira (5), em São Paulo. Ela estava acompanhada do marido, Deyvid Fabrício, e outras duas amigas.

Eles saíram de Goiânia para uma breve visita ao Brás, em São Paulo, com o objetivo de comprar roupas para a loja de roupas plus size planejada pela mãe de Marília. Segundo Ruth, eles optaram fazer o trajeto de carro para trazer as roupas dentro do veículo.

O carro apresentou danos extremos na estrutura, assim como o caminhão. Ruth teve duas costelas quebradas, segundo familiares.