Henry Freitas, Xand Avião e Manu Bahtidão fazem shows no São João de Maracanaú neste fim de semana

Grandes artistas da música vão se apresentar no segundo fim de semana de junho no São João de Maracanaú. Na sexta-feira (7) e no sábado (8), irão subir aos palcos do evento noves atrações. Nomes do forró, sertanejo e até do tecnomelody estão na programação.

Além das atrações musicais, o público que for ao evento vai poder conferir ainda cidade cenográfica, quadrilhódromo e espaço gastronômico.

Veja programação:

07 de Junho

Tarcísio do Acordeon

Henry Freitas

Manu Batidão

Lazzaro Gamma



08 de Junho

Xand Avião

Murilo Huff

Jonas

Waldonys



No primeiro fim de semana do evento, nove nomes da música passaram nos palcos Padre Cicero e Luiz Gonzaga. Taty Girl, Mari Fernandez, Seu Desejo, Wesley Safadão, Eric Land, Matheus Fernandes Ramon e Randinho e Nonato Lima.

A programação junina segue até o dia 23 de junho, sempre a partir das 18 horas. O Sistema Verdes Mares (SVM) irá realizar a transmissão e cobertura das apresentações culturais e musicais na FM 93, TV Verdes Mares, TV Diário, Verdinha e Diário do Nordeste.

Números do evento

2 milhões de espectadores na edição de 2023;

230 atrações culturais do Ceará e do Nordeste na cidade cenográfica;

35 mil brincantes de quadrilhas juninas de 216 grupos juninos do Ceara e do Nordeste, divididos em oito festivais;

4 mil empregos gerados no total;

1,5 mil empreendedores beneficiados com geração de emprego e renda

Novo local com 80 mil m² no Distrito Industrial com toda a infraestrutura

Novo espaço do São João de Maracanaú terá 80 mil m²

Legenda: Novo espaço de Eventos Foto: Divulgação/Fred Pontes/São João de Maracanaú

Em 2024, o São João de Maracanaú ganhou um novo espaço para receber o público. A cidade junina conta com 80 mil m² no Distrito Industrial. O local abrange arena de shows, além de cidade cenográfica, fazendinha e quadrilhódromo.

O terreno fica em local estratégico, próximo aos bairros mais populosos de Maracanaú como Pajuçara, Jereissati, Timbó e Centro, e ao lado das principais rodovias, no caso o Anel Viário e CE-060 (Mendel Steinbruch).

Veja também João Lima Neto Taty Girl fala sobre sonho em ser 'noiva' no São João e aumento de cachê da banda em junho João Lima Neto De aumento no cachê a 'vale-carinho', Mari Fernandez fala sobre benefícios para banda no São João

O objetivo do novo local de eventos é facilitar o deslocamento do público de Fortaleza e outras cidades da Região Metropolitana.

Metrô com funcionamento especial nas madrugadas de sábado e domingo de junho

Durante o mês de junho, o Metrofor ampliou os horários de funcionamento aos finais de semana para atender ao público que vai prestigiar o São João de Maracanaú. Haverá circulação do metrô entre as estações Parangaba e Carlito Benevides, contemplando a estação Virgílio Távora, a poucos metros do local do evento.

O esquema especial de funcionamento vai contemplar as madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, a partir deste sábado (1º), até o dia 23. Estarão em funcionamento as seguintes estações:

Parangaba

Vila Pery

Manoel Sátiro

Mondubim

Esperança

Aracapé

Alto Alegre

Raquel de Queiroz

Virgílio Távora

Maracanaú

Jereissati

Carlito Benevides

Segundo o Metrofor, não haverá alterações no funcionamento regular da Linha Sul, que permanece com todos os dias e horários da programação diária do metrô mantidos.