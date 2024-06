Ximbinha passa por harmonização facial e mostra antes e depois: 'Agora tô gatinho'; veja fotos

O músico Ximbinha, de 50 anos, exibiu o novo visual nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), após realizar uma harmonização facial. Na publicação, o cantor compartilhou com os fãs o antes e depois do procedimento estético no rosto.

Feliz com o resultado, ele aproveitou para agradecer aos profissionais responsáveis pela "transformação". "Um antes e depois de muita gratidão, a grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço!", escreveu Ximbinha na legenda do post.

Veja antes e depois de Ximbinha

O artista ainda brincou com os seguidores sobre a sua beleza após o procedimento. "Agora tô gatinho, hem...", comentou ele.

Ximbinha deixou uma mensagem especial para o cirurgião dentista Eduardo Macedo Borges, profissional de Belém. "Adorei o resultado!! Você é fera", agradeceu o guitarrista.