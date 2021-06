Ximbinha diz ser 'fake news' informação sobre prisão com vídeo deitado em rede

O cantor paraense Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma, negou a informação veiculada em portais de notícias sobre ter sido preso com drogas e armas de fogo pela Polícia Militar do Pará, em Belém. Na tarde desta terça-feira (1), ele publicou vídeo deitado em uma rede informando ser "fake news" o que divulgaram.

Ximbinha disse que recebeu diversas ligações de amigos com objetivo de saber se a informação de prisão procedia. "Estou aqui para mandar um abraço para vocês e dizer que recebi bastantes ligações, agora de uma notícia que não tem nada ver, meu Deus que maldade".

Assista:

Em casa, deitado em rede, o instrumentista disse ter ficado triste com a informação. As publicações foram postadas 13h30, horário que Ximbinha disse estar em casa com a guitarra produzindo composições. "Fiquei triste, mas uma notícia dessa dá até vontade de rir".

Carreira musical

Ximbinha é conhecido nacionalmente pela banda Calypso, sucesso nos anos 2000. Ao lado de Joelma, ele produziu sucessos como "Calo Manco" e "A Lua Me Traiu". Atualmente, ele trabalha com a Bandax.