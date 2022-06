Anitta vive romance com o produtor canadense Murda Beatz, diz colunista

Anitta e o produtor musical canadense Murda Beatz estão namorando, segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol. Os rumores começaram quando a cantora disse que estava se relacionando com alguém que não é latino e que fala inglês.

De acordo com o colunista do Uol, os dois não estariam mais fazendo questão de esconder o romance. Tanto que, nesta quarta-feira (8), Anitta recebeu amigos em sua casa, no Rio de Janeiro, para uma festa junina, e publicou diversos momentos "românticos" com o produtor, como quando eles fizeram par na gincana da "dança das laranjas".

Legenda: Murda Beatz está no Rio de Janeiro e curtiu a festa junina organizada por Anitta em sua casa. Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais Zoeira Anitta faz festa junina no Brasil e recebe Juliette, Gkay e Mumuzinho em casa

A cantora brasileira voltou a publicar vídeos com Beatz nesta quinta-feira (9). Os dois estavam à vontade, onde ainda parecia ser a casa de Anitta, e cantavam o clássico junino 'Pagode Russo', de Luiz Gonzaga.

O affair tem repercutido nas redes sociais. "Só pelo fato do cara vir ao Brasil para apoiar a Anitta em um dos momentos mais difíceis da vida dela já me ganhou de verdade, ele deve apoiar muito ela", escreveu um fã.

O pai da cantora, Mauro Machado, passou por uma cirurgia delicada no último fim de semana. Ele descobriu recentemente um câncer de pulmão, mas já está "curado".

Música nova

No Instagram, Beatz também publicou fotos e vídeos com Anitta e seus amigos.

Ele é produtor de 'No Más', nova música da cantora em parceria com Quavo e J Balvin e que deve ser lançada em julho.

Segundo Lucas Pasin, o canadense é "referência trap" e responsável por singles de artistas como Travis Scott, Migos e Nicki Minaj.