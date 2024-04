Anderson Leonardo, do Molejo, tem piora no quadro de saúde e volta para a UTI, diz boletim médico

Onze dias após ir para o quarto, o cantor e compositor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, apresentou piora em seu quadro de saúde e voltou para a UTI, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22) e compartilhado no story do Instagram oficial do grupo.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", informou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar.

Além do story, o perfil pediu doação de sangue para o cantor. "DOE SANGUE. A todos que puderem doar, nosso cantor ANDERSON LEONARDO está precisando muito de nossa ajuda". A publicação recebeu comentários, com desejo de melhoras e orações, para o músico. "Estou divulgando também, vai dar tudo certo, Deus no comando...", disse uma pessoa. "Bora doar, pessoal", escreveu outro. "Rezando e compartilhando", declarou mais um.

Veja também É Hit Maiara beija barriga de Maraisa, levanta suspeitas de gravidez e se pronuncia É Hit Jogador de futebol confirma romance com Pabllo Vittar

Recordando que o artista de 51 anos está no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio. O famoso está em tratamento contra um câncer raro. No dia 7 de abril, ele precisou ser levado para a UTI devido a um quadro de insuficiência renal. Após quatro dias, ele deixou a unidade intensiva.

Anderson Leonardo foi diagnosticado, em outubro de 2022, com um câncer na região da virilha. Em janeiro do ano seguinte, a doença entrou em remissão, mas acabou voltando meses depois, atingindo os testículos.