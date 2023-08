Acidente envolvendo ônibus da equipe de Murilo Huff, caminhão e carro deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e o ônibus da equipe de Murilo Huff deixou uma pessoa ferida no Tocantis, na noite desta quinta-feira (3). O caso ocorreu no km 207 da BR-153. Ao g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do carro de passeio ficou ferido, tendo sido levado para um hospital de Nova Olinda.

Nas redes sociais, Huff informou que ninguém da sua equipe se feriu. Conforme o cantor, a agenda de shows seguirá normalmente.

"Eu não estava no ônibus, grande parte da equipe também não estava no ônibus, e quem estava não se machucou. Ninguém se machucou, ninguém se feriu, graças a Deus. O ônibus já está seguindo viagem com destino a Goiânia, e nós seguimos aqui em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Nossa agenda segue normalmente.

O caminhão teria batido no carro e logo após o ônibus atingiu o veículo de passeio. A parte frontal do veículo ficou destruída. Por volta de 22h a pista já foi liberada.