Tiroteio deixa quatro pessoas baleadas no Rodolfo Teófilo

Quatro pessoas foram baleadas num tiroteio no cruzamento da rua Major Pedro Sampaio com Rua Professor João Bosco, no Bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (6).

Conforme a Polícia Militar, os criminosos chegaram em um carro e atiraram contra as pessoas que comiam espetinhos numa mesa colocada na rua. Eles chegaram a anunciar um assalto, mas não roubaram nada.

Um dos clientes reagiu e trocou tiros com os suspeitos. Com a troca de tiros, dois homens e duas mulheres foram atingidos. Um dos criminosos está entre os feridos. Ele foi abandonado pelos comparsas no local. Os ocupantes do veículo fugiram.

As mulheres feridas foram levadas por familiares para uma unidade hospitalar. Já os homens foram levados pelo Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O criminoso ferido no ataque ficoui sob a guarda da polícia.