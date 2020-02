Homem em bicicleta entra em condomínio e assalta moradores em bairro de Fortaleza

Um homem armado invadiu um condomínio enquanto o portão dele estava aberto para a entrada de um carro e assaltou moradores que estavam na área de lazer do prédio na Rua das Carnaúbas, no bairro Passaré, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (18). Câmeras de segurança registraram o crime.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, o suspeito roubou aparelhos celulares e outros objetos de valor dos moradores. Nas imagens das câmeras de segurança do prédio é possível ver o homem entrando no local com uma bicicleta. Ele circula pelo estacionamento e vai, em seguida, em direção às vítimas.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que um boletim de ocorrência noticiando o crime foi registrado por moradores na tarde desta terça-feira (18) no 11º Distrito Policial (DP) e que o caso será transferido para o 16º DP, delegacia responsável pela área onde o crime aconteceu.

Ainda segundo a polícia, imagens das câmeras de segurança que flagraram a ação do suspeito foram entregues à delegacia. A polícia faz buscas para capturar o suspeito.