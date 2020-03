Uber promete auxílio financeiro por 14 dias a motoristas diagnosticados com covid-19

Em nota publicada em seu site, a Uber anunciou nesta segunda-feira (16) medidas tomadas diante do avanço da disseminação do novo coronavírus. Entre as ações, promete oferecer auxilio financeiro a motoristas que tenham sido diagnosticados com Covid-19.



"Qualquer motorista ou entregador parceiro diagnosticado com o Covid-19 ou que tiver quarentena solicitada por uma autoridade de saúde pública receberá assistência financeira durante até 14 dias enquanto sua conta estiver suspensa", comunicou a empresa de transporte compartilhado.



A Uber afirma, ainda, que tem oferecido produtos de limpeza a seus parceiros para manterem os veículos limpos, além de orientar os motoristas que fazem entregas de comida a deixarem os pedidos no portão caso o usuário solicite essa conduta pelo aplicativo.



O IFood também informou a seus consumidores nesta segunda que, caso seja solicitado pelo usuário, os entregadores poderão deixar os pedidos de comida na porta.