Resgate em alto mar termina com paciente transferido para Fortaleza

Uma vítima de acidente ocorrido em um navio estrangeiro que navegava na costa brasileira foi socorrido de helicóptero com a ajuda da Força Aérea Brasileira e trazido para atendimento em Fortaleza, nesta quinta-feira (12).

A operação foi realizada pelo Esquadrão Falcão, sediado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O Esquadrão foi acionado a parte de contato do Hospital de Aeronáutica de Recife, que recebeu o pedido de ajuda. "Recebemos essa solicitação de socorro a enfermo a bordo do navio, sugerindo uma evacuação aeromédica e, após a averiguação do estado de saúde, achamos necessário, por causa da urgência, entrar em contato com a Força Aérea", relata o capitão de fragata Alexandre Souza de Aguiar.

O helicóptero com a equipe de resgate saiu de Parnamirim rumo a Fortaleza, onde realizou pouso técnico. Logo em seguida, a aeronave partiu para o resgate de busca e salvamento. O helicóptero precisou pairar, enquanto a maca com o paciente era içado. O voo, então, retornou à Fortaleza para que o acidentado recebesse atendimento médico adequado.

Paciente sofreu acidente em navio procedente do Panamá Força Aérea Brasileira

Toda a operação durou cerca de 3h50. Caso o resgate não fosse realizado, o navio procedente do Porto de Colon, no Panamá, só chegaria a Fortaleza em um período de 12 horas, o que poderia agravar a situação da vítima.

A tripulação foi composta por três pilotos, um mecânico de aeronave, um operador de equipamentos especiais (responsável por operar o guincho que auxiliou a tripulação), três homens de resgate, uma médica e uma enfermeira.