Quarentena é prorrogada no Estado de São Paulo diante do coronavírus

O governo de São Paulo decidiu nesta sexta-feira (17) estender a quarentena no estado para tentar diminuir o contágio pela Covid-19. A nova data deverá ser anunciada em comunicado à imprensa nas próximas horas.

O isolamento social foi determinado por decreto em 24 de março e já foi prorrogado uma vez, em 8 de abril, com validade até o dia 22, próxima quarta-feira.

O comitê de crise está reunido na manhã desta sexta discutindo as possibilidades, se manterá o isolamento nos mesmos termos ou se fará ajustes.

Nos últimos dias, prefeitos do interior do estado têm emitido decretos municipais permitindo a reabertura parcial ou total do comércio.

Os hospitais públicos de referência da capital, no entanto, já têm mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa da Covid-19

As mortes nas periferias também têm aumentado. E cemitérios municipais já contabilizam cerca de 1/3 dos enterros como sendo de vítimas do novo coronavírus ou pessoas com exames de detecção da Covid-19 pendentes.