Morte de modelo da São Paulo Fashion Week comove mundo da moda

A morte do modelo mineiro Tales Cotta, de 25 anos, após passar mal durante desfile na São Paulo Fashion Week, na tarde de sábado (27), comoveu personalidades do mundo da moda. Ele caiu na passarela durante desfile da marca estreante no evento Ocksa, foi socorrido e levado a um hospital, onde faleceu. Por volta das 19h, a Luminosidade, empresa que organiza a SPFW, emitiu um comunicado informando da morte do modelo em decorrência de um mal súbito. Era o segundo desfile de Tales na semana de moda paulistana após ter cruzado a passarela da Ratier na sexta-feira.

"Ninguém mandou me chamar aqui. Mas já que me chamaram, vou falar: ninguém tinha que estar aqui. O cara acabou de morrer, não é? Temos que respeitar as vidas das pessoa", manifestou-se o cantor Rico Dalasam, convidado pela marca Cavalera para o desfile.

Talles Cotta, de 26 anos, sofreu um mal súbito, segundo a organização da SPFW Reprodução/Instagram

Tales nasceu em Manhuaçu, cidade do interior de Minas Gerais, que fica a 290 km de Belo Horizonte. O enterro do corpo será nesta segunda-feira em sua cidade natal. Mãe e irmã, que moram em Manhuaçu, acompanhavam ao vivo pela internet a transmissão do desfile.

"A gente está assustado pelo ocorrido. Ele era muito saudável, praticava exercício todos os dias. Disse que tinha acabado de comer um bolo de cenoura quando falou com a gente”, contou ao G1 Gabrielle Gomes, irmã de Tales.

O nome de batismo dele é Tales Soares e trabalhava para a Base MGT, agência de modelos e atores de São Paulo. O site da agência descrevia Tales como um modelo de “olhos verdes e cabelo platinado”. O jovem informava em seu Instagram que era vegetariano.

"Notícia tristíssima: o modelo Tales Cotta acaba de morrer vítima de mal súbito em plena passarela", lamentou a jornalista de moda Lilian Pacce.

"Muito chocado com a morte do modelo Tales Cotta, que desmaiou durante desfile no SPFW. Estava no mesmo lugar que ele e ver nos stories dele como em questão que minutos tudo pode mudar drasticamente. A vida realmente é frágil", postou o influenciador digital Leo Picon.

Eu tô tão triste com o q aconteceu com o modelo Tales na spfw... mds ele postou isso há poucas horas, e do nada? Tava tão feliz, postando stories com os colegas de trabalho, eu tô mt triste. Pq a vida é assim? Eu n consigo aceitar 😭😔 isso me doi tanto, n sei nem oq dizer 💔 pic.twitter.com/9fq7swslY8 — ok (@f_btsot7) 28 de abril de 2019

Quem acompanha o desfile nas primeiras filas se chocou com a cena. "Morreu um modelo na nossa frente hoje enquanto desfilava no SPFW. Que dia horrível", relatou André do Val, consultor de estilo e jornalista de moda.

"Um modelo morre no meio da passarela da SPFW. Retiram o corpo dele como uma peça quebrada. E continuam o show como se nada tivesse acontecido. Sério, tem umas coisas que eu simplismente não consigo entender", comentou Bryanna Nasck, criadora de conteúdo online e mulher trans.

Nas redes sociais, Tales postava imagens de seus trabalhos como modelo e do cotidiano Reprodução/Instagram

"Em respeito ao ocorrido, as marcas que desfilaram após a oficialização da notícia fizeram um minuto de silêncio antes de dar início a suas apresentações. O vídeo institucional que antecede todos os shows deixou de ser transmitido, também como deferência", informou a revista "Vogue".

A organização do evento publicou sobre a morte do modelo a seguinte nota: "O SPFW acaba de receber a notícia do falecimento do modelo Tales Soares, que teve um mal súbito durante o desfile da Ocksa. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos prestando toda a assistência necessária neste triste momento."