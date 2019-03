Empresário deve assumir comunicação do Governo Bolsonaro

O Palácio do Planalto avalia mudar o comando da Secretaria de Comunicação. No lugar de Floriano Barbosa entra o empresário e advogado Fábio Wajngarten. Ele ficará responsável pelas peças publicitárias do governo, principalmente pela produção das campanhas para a reforma da Previdência. A mudança coincide com as críticas de que a comunicação do governo não "desenrolou" "Já estamos entrando em abril e nada avançou", diz um interlocutor no Palácio do Planalto.

Wajngarten tem apoio do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Em outubro, Wajngarten afirmou defender a criação de empresa pública voltada para a realização de pesquisas de opinião que ajudem o presidente a "tomar decisões e não ser pego de surpresa". A "Brasil Barômetro" faria levantamentos de temas ligados a comportamento, segurança, saúde e cidadania. Fabio defende, ainda, a promoção dos veículos de comunicação "éticos e comprometidos com o Brasil". "O País merece e precisa ter uma comunicação forte."