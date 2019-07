Conheça os novos cursos gratuitos online ofertados pelo IFRS

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) oferecerá cursos gratuitos na modalidade Educação a Distância (EAD) para o público em geral – ou seja, independentemente de matrícula na instituição de ensino. Gratuitas, as inscrições estarão abertas até 31 de dezembro de 2019 e exigem a apresentação do CPF próprio e de um endereço de e-mail, entre outros requisitos prévios.

O início das aulas a distância é imediato. Os cursos têm carga horária variável entre 4h e 80h, com direito à emissão de certificado para os estudantes aprovados. Interessados podem se matricular em mais de uma formação simultaneamente. Entre as áreas disponíveis estão: ciências exatas e aplicadas; educação; gestão e negócios; e recursos naturais. Confira mais abaixo:

Matemática financeira

Duração: 60 horas

Durante as aulas, os estudantes aprenderão sobre matemática financeira, juros simples e compostos, descontos simples, racional e composto.

Requisitos: Conhecimento em informática básica, ensino médio completo.

Geografia e geopolítica na atualidade

Duração: 20 horas

O curso visa abordar temas que discutem a Geopolítica no Brasil, Mercosul, América Latina, África, Oriente Médio, Índia, Europa e Ásia.

Requisitos: Conhecimentos básicos de internet.

Contratos

Duração: 20 horas

O curso pretende ensinar ao estudante os conceitos e a execução de contratos.

Requisitos: Conhecimento em informática básica, ensino médio completo

Convênios

Duração: 20 horas

O curso prevê o ensino de conceitos, peculiaridades e prestação de contas em casos de convênios firmados.

Requisitos: Conhecimento em informática básica, ensino médio completo.

Gestão de documentos e protocolo

Duração: 20 horas

O curso prevê o ensino das principais características ligadas à gestão documental, aos métodos de arquivamento e protocolo de documentos.

Requisitos: Conhecimento básico em informática.

Iniciação ao serviço público nos Institutos Federais

Duração: 80 horas

O curso apresenta os Institutos Federais e os conceitos básicos que todo servidor público precisa saber.

Requisitos: Ser servidor dos Institutos Federais, exceto do IFRS (que, neste caso, devem acessar o curso específico na área “Capacitação para Servidores”).

Cursos online abertos e massivos: teoria e prática

Duração: 30 horas

Características, plataformas, estatísticas e como criar um curso massivo e aberto online.

Requisitos: Conhecimento em internet e uso do YouTube, ensino superior completo.

Cursos regulares presenciais com carga horária a distância

Duração: 20 horas.

Normativas internas e nacionais, como elaborar um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com carga horária a distância e efetivá-lo na prática.

Requisitos: Conhecimento em informática básica, ensino superior completo.

Gamificação no moodle

Duração: 30 horas.

Conhecimento básico de Moodle, visualização de vídeos no YouTube (configuração de legenda).

Requisitos: Conhecimento em internet e uso do YouTube, ensino superior completo.