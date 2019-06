Ator é morto a tiros em São Paulo; pai da namorada é suspeito

O ator Rafael Henrique Miguel, 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram mortos, na tarde deste domingo (9), na Zona Sul da capital paulista.

Segundo informações do G1, o jovem teria ido, acompanhado dos pais, à casa da namorada Isabela Tibcherani, de 18 anos, para falar sobre o relacionamento dos dois. Segundo a publicação, o pai da garota, o comerciante Paulo Curpertino Matias, 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que morreram no local. O acusado teria fugido em seguida. O caso foi registrado como homicídio consumado no 98º DP.

Rafael ficou conhecido nacionalmente por estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um mercado. O ator também fez parte do elenco do remake da novela infantil Chiquititas, interpretando o Paçoca.