Diante das dúvidas sobre o futuro do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), cabe a nós, representantes do povo nordestino, unirmos nossas vozes para, assim, evidenciarmos a inegável relevância dessa instituição financeira para nossa economia. Para se ter uma ideia, o BNB está entre as principais instituições de desenvolvimento regional de toda a América Latina.

Informações truncadas sobre os destinos de uma Instituição com a magnitude do BNB geram insegurança e afetam negativamente o ambiente econômico de toda a região. Preocupados com esse clima de incerteza frente a ameaças de fusão, privatização, extinção ou mesmo esvaziamento da Instituição, os deputados estaduais do Nordeste tomaram a iniciativa de promover encontros para debater a importância do banco.

Com atuação nos setores rural, agroindustrial e de infraestrutura e energia, o BNB é uma Instituição de fomento fundamental para mitigar as desigualdades regionais que ainda enfrentamos no País. Além disso, o microcrédito rural e urbano oferecido pelo banco cumpre papel socioeconômico fundamental para atender a um público que têm grandes dificuldades de acesso a esse tipo de incentivo.

Para cumprir com rigor os papéis constitucionais de legislar, fiscalizar e representar a população, o Legislativo deve caminhar em consonância com os anseios da sociedade sobre as mais diversas pautas, causas e bandeiras, e isso inclui os interesses coletivos sociais e econômicos.

Por isso, no terceiro encontro do ParlaNordeste, realizado no último dia 26 de março em São Luiz (MA), foi proposta a criação da Frente Parlamentar Regional em Defesa do BNB. A ideia foi prontamente encampada pelos representantes dos Legislativos estaduais presentes no evento. Hoje (5), a Assembleia Legislativa Estado do Ceará será palco da cerimônia que oficializará a criação desse colegiado.