Primeiro circuito de Crossfit no Ceará reúne 500 atletas

Um dos esportes que mais cresce mundialmente é o Crossfit. Apesar de ser uma modalidade que exige muito do condicionamento físico, a prática se consolidou como alternativa para quem busca saúde e deseja entrar em forma. Entre os dias 22 e 23 deste mês, os principais nomes do Estado se reúnem no Círculo Militar de Fortaleza para a disputa da etapa de abertura do Circuito Ceará Games.

O primeiro boxe (local de treinamento especializado) surgiu em 2001, nos Estados Unidos, e agora já são 15 mil afiliados em 162 países. No Brasil, o esporte surgiu em 2009 e tem como polos São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os novos expoentes, o Ceará desponta na região Nordeste com 36 afiliados oficiais e outras dezenas de cross training.

O Circuito Ceará Games será organizado pela primeira vez no Estado. O evento traz uma novidade para as competidores da modalidade: serão quatro fases distribuídas ao longo do ano para definir o campeão, com duas fases na Capital e as demais no Eusébio e Região Metropolitana.

Com o intuito de contemplar o maior número de participantes, a competição disponibiliza provas nas categorias Individual Masculino e Feminino (Scaled, Intermediário, RX e Teen - nascidos a partir de 2001) e Master (homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 35). Há também uma modalidade especial de trios, que integram equipes formadas por ambos os sexos.

Premiação

A estimativa é que 500 atletas estejam envolvidos na disputa dos mais de R$ 60 mil em premiações, sendo R$ 50 mil para os participantes que formarem os pódios de todas as etapas e R$ 10 mil para o box/academia que obtiver, na somatória do evento, a maior pontuação conquistada.

Consolidação

Segundo Magno Lira, organizador do Circuito Ceará Games, o evento surge para contribuir com a consolidação do Crossfit no Ceará. "O diferencial do Ceará Games é que vamos ranquear os atletas no fim do circuito, um feito inédito. Vamos escolher o atleta e os boxes mais bem condicionados do Crossfit no Ceará".