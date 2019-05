Wellington Paulista desencanta e Fortaleza vence o Athletico-PR na Arena Castelão

O Fortaleza bateu o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (1ª) e somou os primeiros três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Em partida realizada na Arena Castelão, Edinho e Wellington Paulista fizeram a alegria da torcida tricolor, enquanto Léo Pereira anotou para o Furacão. A vitória deixa o Tricolor do Pici na 14ª colocação, enquanto o Athletico-PR é o 5º colocado, com o mesmo número de pontos, mas com maior saldo de gols.

Logo com um minuto de jogo, Edinho recebeu de Marcinho e chutou forte de fora da área para abrir o placar a favor do Leão do Pici. Com uma proposta de jogo cautelosa, o Furacão chegou ao empate aos 21 minutos, com Léo Pereira aproveitando bem uma cobrança de escanteio e cabeçeando para o fundo do gol defendido por Felipe Alves.

As equipes voltaram para a segunda etapa sem alterações, o que fez o jogo ficar lento e sem emoções. Foi então que Rogério Ceni promoveu as entradas de Osvaldo e wellington Paulista na partida e as mudanças deram resultado. Com bela assitência de Osvaldo, Wellington Paulista só escorou para o gol e cravou a primeira vitória do Fortaleza na Série A do Brasileiro.

O Fortaleza volta a campo já no próximo domingo (5), às 16h, para encarar o Botafogo-RJ, fora de casa. Já o Athletico-PR, joga contra a Chapecoense, também no domingo, às 11h.