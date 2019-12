Valdo recebe proposta do Japão e pode deixar o Ceará

O zagueiro Valdo recebeu uma proposta do futebol japonês e pode deixar o Ceará ainda nesta temporada. O Diário do Nordeste apurou que os valores agradam ao clube e ao atleta de 27 anos.

Natural de Lagarto, em Sergipe, o jogador recebeu um convite e vai viajar ao Japão para visitar a estrutura do novo time, que atua na 1ª divisão do país. Como o contrato com o Vovô se encerra em 2021, as partes negociam o pagamento da multa recisória e detalhes do vínculo.

A oferta está nas mãos do presidente alvinegro, Robinson de Castro, que deve sinalizar uma resposta até o fim de semana. Na atual temporada, Valdo participou de 47 jogos, somou 3.807 minutos e encerrou o ano como titular na Série A do Campeonato Brasileiro.

Olho no Confiança/SE

A delegação do Confiança/SE tem servido como celeiro para grandes nomes do Ceará. Com uma boa relação entre as diretoras, o Vovô costuma apostar em peças do time que possam render frutos em temporadas futuras.

Os exemplos mais recentes são o goleiro Everson e o volante Richardson. A dupla foi anunciada como reforço em 2015 após se destacar pelo clube sergipano na Série C. Posteriomente, os jogadores se tornaram ídolos no Alvinegro de Porangabuçu e foram negociados por R$ 4 milhões (Santos) e R$ 5 milhões (Kashiwa Reysol-JAP), respectivamente. Nos acordos, o Ceará ainda manteve 20% dos valores econômicos dos atletas e vai faturar com uma possível venda.

Caso a venda de Valdo se confirme, será o 3º jogador ex-Confiança/SE que se destacou e rendeu frutos aos cofres do Ceará. Todos os atletas são representados pelo agente Lenilson Santana.