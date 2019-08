Valdo pede foco na Chapecoense e descarta relaxamento após vitória em Clássico-Rei

Após a vitória no Clássico-Rei por 2 a 1 no último sábado, o Ceará já se prepara para o duelo seguinte da Série A, contra a Chapecoense, no sábado, às 17 horas no Castelão, pela 14ª rodada. E o zagueiro Valdo afirmou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, que não há relaxamento após a grande vitória no clássico, e que o técnico Enderson Moreira cobrou foco para a 2ª vitória seguida na Série A.

"A vitória no Clássico deu um ânimo a mais, mas ás vezes, como seu humano a gente relaxa quando consegue algum objetivo grande. O Enderson cobrou isso da gente, de não relaxar, se manter firme para no sábado conseguirmos mais uma vitória. Temos feito bons jogos em casa e precisamos de uma segunda vitória seguida na competição".

E Valdo tem boas lembranças contra a Chapecoense. No ano passado, pela 27ª rodada da Série A, ele fez o primeiro gol do Ceará no jogo, do empate, para em seguida a equipe deslanchar e vencer por 3 a 1 no Castelão, com mais gols de Arthur e Leandro Carvalho.



"Lembrança muito boa. E antes do gol que fiz, tirei uma bola em cima da linha e se tomamos um segundo gol, dificilmente conseguiríamos a virada. Mas foi um jogo marcante para mim, para o torcedor do Ceará também, porque nos deu uma alavancada na competição para escaparmos do rebaixamento".

Sobre o adversário de sábado, Valdo lembrou a boa atuação da Chape na rodada anterior ao empatar em 3 a 3 com o Grêmio fora de casa e na experiência que a equipe catarinense tem na Série A.

"A Chape tem uma sequência de anos na Série A, uma rodagem, vi o jogo contra o Grêmio, é uma equipe que baixa das linhas, dá pouco espaço para a equipe adversária e temos que trabalhar em cima disso, para poder sair dessa marcação e quando tiver a oportunidade marcar os gols. No Clássico, fizemos os gols e saimos vencedores".

Valdo hoje é titular ao lado de Luiz Otávio na zaga alvinegra e prorrogou contrato com o clube até 2021 ano na última terça-feira.

"Eu tinha até ano que vem, mas estendi por mais um ano. Até apareceram algumas coisas (propostas) fora do país, aqui também. Mas o principal é eu estar feliz. Eu estou feliz no Ceará e vou até quando o presidente quiser contar comigo", afirmou.