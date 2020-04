TV Verdes Mares exibe final da Copa das Confederações de 2013 no próximo domingo

A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, irá reprisar a final da Copa das Confederações de 2013, entre Brasil e Espanha, no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília). O anúncio foi feito durante a retransmissão da decisão da Copa do Mundo de 1994 neste domingo (26), quando a seleção brasileira venceu a Itália e garantiu o tetra.

Na Copa das Confederações de 2013, o Brasil venceu a Espanha por 3 a 0, com gols de Neymar e Fred (duas vezes), na decisão realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. O título foi o tetra da seleção brasileira no torneio.

Esta será a quarta partida antiga transmitida pela Globo aos domingos. Em 12 de abril, o primeiro jogo exibido foi a final da Copa do Mundo de 2002, que garantiu o penta ao Brasil em vitória contra a Alemanha.

Na semana seguinte, foi a vez de outro Brasil x Alemanha, desta vez pela decisão da Copa das Confederações de 2005, com nova vitória brasileira. Já neste domingo, a Globo mostrou a partida do tetra.