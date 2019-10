Thiago Galhardo denuncia racismo de torcida do Santos contra Fabinho: "Negão e vagabundo"

Os jogadores do Ceará foram xingados e sofreram manifestações racistas de torcedores do Santos nesta quinta-feira (17), durante o jogo na Vila Belmiro. O caso já está sendo analisado pelo Departamento Jurídico do clube, que deve emitir um boletim de ocorrência. Ao término da partida, o meia Thiago Galhardo cobrou respeito e disse que o volante Fabinho foi chamado de "negão e vagabundo".

"Acho que que eles vêm ver o espetáculo, espetáculo bonito, parabéns pela vitória do Santos... Mas o cara querer menosprezar o Fabinho, menosprezar a mim, fazer ato racismo para ele, chamar de negão e vagabundo. O futebol perde a essência, o brasileiro tem que se controlar mais. O cara beber, xingar a gente... Acho que ele tinha que estudar mais. Falar que o Ceará joga no Norte... Ou eu não entendo muito, acho que estudei de sacanagem", declarou em entrevista ao canal TNT.

O árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro (FIFA / MG), não registrou o episódio na súmula. A diretoria do Santos informou que está analisando o fato, mas não deve se manifestar sobre o ocorrido.

Vale ressaltar que Fabinho e Galhardo receberam cartões amarelos e estão fora do próximo jogo da equipe, diante do Bahia, na segunda-feira (21), às 19h30, no estádio Pituaçu. Outro advertido e que desfalca o time é Samuel Xavier, que se envolveu em uma confusão com Soteldo no fim da partida. O zagueiro do Santos Gustavo Henrique criticou a postura do companheiro.

"Não aceito e não concordo com firula. Tem que ser drible para frente, tem que respeitar adversário que estava perdendo e numa situação difícil. Achei desrespeito e falei que ele (Soteldo) poderia ter soltado a bola antes para não gerar essa confusão", afirmou em entrevista ao Esporte Interativo.

A delegação alvinegra se reapresenta no sábado (19), às 15h30, com atividade no CT de Porangabuçu. Na tabela, o Vovô se mantém em 16º, com 26 pontos - fora da zona de rebaixamento apenas pela diferença no saldo de gols com o CSA: -2 contra -20.