Rogério Ceni é o 2º técnico da Série A com mais tempo à frente de um clube

A demissão de Mano Menezes no Cruzeiro tornou o trabalho da diretoria do Fortaleza ainda mais relevante quando se trata da manutenção do cargo de técnico. Anunciado Rogério Ceni em novembro de 2017, o comandante agora se torna o 2º treinador com mais tempo à frente de um time da Série A do Brasileiro. Na ponta da lista, Renato Gaúcho, que está no Grêmio desde 19 de setembro de 2016.

De saída da Raposa com dois títulos da Copa do Brasil, Mano esteve no clube por 1.108 dias na função. Ceni, por outro lado, tem 636 dias e os títulos da Série B, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o que os qualificam como o maior técnico da história do Fortaleza.

A marca do comandante tricolor é perseguida de perto por Odair Hellmann, que está no Internacional há 632 dias. Até então, o recorde de tempo na era dos pontos corridos foi estabelecido por Muricy Ramalho, que tinha Ceni como capitão do São Paulo e ficou três anos, cinco meses e 16 dias na equipe, somando um tricampeonato brasileiro: 2006, 2007 e 2008.