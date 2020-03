Robinson de Castro nega interesse do Ceará em meia do Naútico

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, negou qualquer interesse do clube no meia Jean Carlos, do Náutico. O rumor surgiu após o agente do jogador, Nilson Moura, afirmar que cinco times da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo o Vovô, buscaram informações e sondaram o atleta.

Fomos procurados por quatro clubes além desses (Ceará e Bahia). Entraram em contato o Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense e Flamengo, mas nada concreto. Pelo jeito que ele gostou de Recife acho difícil ele sair neste momento. Só vejo ele deixando o Náutico se for uma proposta muito boa mesmo. O Cruzeiro até tentou forçar uma barra, mas a proposta era muito abaixo de qualquer possibilidade de negociação”, disse o empresário em entrevista ao Diário de Pernambuco.

O mandatário alvinegro retrucou a afirmação e declarou que "o jogador não interessa". Aos 28 anos, Jean Carlos é um dos destaques do Náutico em 2020. No clube desde a reta final da Série C, conquistado pelo Timbu, soma 24 partidas e oito gols.

Na equipe, é o artilheiro e o líder de assistências também, com quatro passes decisivos. Com passagem pela base do Palmeiras, atuou por times como São Paulo, Coritiba, Vila Nova e Mirassol.