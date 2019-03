Richard soube que seria titular na preleção de Lisca: 'Fico feliz por ter ajudado'

Destaque do Ceará no empate sem gols com o Fortaleza, no último domingo (10), pela 6ª rodada do Campeonato Cearense, Richard concedeu entrevista coletiva após a partida e falou sobre a partida. O goleiro contou como ficou sabendo que seria o titular na partida, já que vinha voltando de uma lesão muscular sofrida contra o Guarany de Sobral.

"Quando sai a relação na concentração a gente se prepara para o jogo. Na preleção hoje (domingo) o Lisca optou por mim e eu fico feliz de ter ajudado a equipe. Trabalhamos para fazer o melhor sempre", comentou.

Comprado pelo clube pelo valor de R$ 1 milhão, o goleiro vinha recebendo algumas críticas por ainda não ter feito uma boa partida com a camisa alvinegra. Neste domingo (10), Richard se destacou com boas defesas diante do Fortaleza. Jogadas perigosas de Júnior Santos, Edinho e a cabeçada do zagueiro Juan Quintero foram paradas pelo camisa 91 do Vovô.

"Eu carrego comigo que a cada jogo tenho que aprender alguma coisa. Com muito trabalho e empenho pude ajudar meus companheiros. Fizemos um bom jogo, mas precisamos melhorar muito ainda", finalizou.

O Ceará volta à campo na próxima quarta-feira (13). Às 21h30, o Vovô recebe o Corinthians, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os ingressos da partida já estão à venda em todas as lojas oficiais do clube.