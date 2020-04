Protocolo Alvinegro: Ceará finaliza plano de ação para retomar os treinos. Veja detalhes exclusivos

O Ceará Sporting Club foi o primeiro time no Brasil a finalizar um protocolo de retomada aos treinamentos. Mesmo sem saber ainda quando as atividades voltarão a ser realizadas, o Alvinegro já concluiu o plano de ação com as orientações que serão repassadas a jogadores, comissão técnica e demais funcionários.

O Sistema Verdes Mares teve acesso exclusivo ao Protocolo Alvinegro, documento elaborado pelos departamentos médico, de fisiologia, de fisioterapia, nutrição e odontologia do Vovô, que teve como base os protocolos da Federações Carioca, Portuguesa, Espanhola, Alemã e em orientações técnicas da UEFA, Conmebol e da OMS, contando ainda com opiniões de especialistas de infectologia, saúde pública, pneumologia e cardiologia.

O protocolo indica adaptações de rotina e cuidados para o retorno gradual às atividades de treino no clube, respeitando as determinações de órgãos sanitários.

Não deixando de considerar, claro, que a liberação do retorno às competições é de responsabilidade das autoridades competentes, e não do clube. Na segunda-feira (27), o presidente Bolsonaro falou que o retorno do futebol pode ocorrer em breve.

Além de orientações gerais, como utilização obrigatória de máscaras no clube, presença da quantidade mínima de pessoas necessárias para a ocorrência dos treinos, ausência de pessoas do grupo de risco, utilização de todos os EPI’s para que os treinos ocorram com segurança (luvas, máscaras, batas descartáveis e álcool em gel) e ausência da imprensa, o clube preparou questões específicas.

Veja aqui os principais tópicos do protocolo:

AVALIAÇÃO MÉDICA

Todos os atletas, comissão técnica e staff envolvidos com o retorno às atividades no Ceará responderão a um questionário elaborado pelo Departamento Médico, com o objetivo de conhecer o histórico de cada um durante o período de isolamento;

Alguns dias antes do retorno às atividades, serão realizados testes rápidos individuais para análise da sorologia (IgM e IgG). A depender dos resultados, indivíduos podem ser considerados imunizados. O resultado sorológico pode interferir na formação dos grupos para treinamentos;

A ocorrência de algum dos sintomas citados, qualquer funcionário (atleta, comissão técnica, staff ou seus familiares de mesma residência) deverá ser imediatamente informado ao Departamento Médico. Assim, orientações específicas e medidas de contenção serão aplicadas. Não se dirigir ao clube;

TRANSPORTE

Todos deverão se dirigir ao treino em seu veículo particular, sozinhos, estacionando em local pré-determinado, com distância segura entre outros carros. O mesmo deverá acontecer na saída, sempre evitando aglomerações;

Antes de entrar nas dependências do clube, cada um deve higienizar-se com álcool gel e colocar sua máscara, de preferência, ainda dentro do carro;

COMUNICAÇÃO

Durante a comunicação entre membros da comissão técnica e os atletas, quando presencial, deve se preconizar uma distância mínima de 2 metros;

Todas as reuniões internas e externas devem ser por videoconferência. Quando necessitar de palestras/vídeos para os atletas, estes devem ser realizadas em espaços amplos, arejados (ambiente exterior) e por setores ou individualmente. Se possível, utilizar sistemas de videoconferência;

ORIENTAÇÃO AOS ATLETAS

Atletas deverão atentar para sua programação de treinos, chegando na hora recomendada para evitar aglomerações;

Uso dos vestiários está proibido até segunda ordem;

Devem chegar ao clube já vestidos para o treino. É recomendado ter posse de seus itens pessoais para o treino (chuteiras, tênis, caneleiras,...) para que sejam lavados em seus domicílios;

Cada atleta deve ter sua garrafa própria para hidratação, com identificação;

Atentar para orientações de hidratação e suplementação do setor de nutrição, seguindo instruções de higienização;

TRAJETO ATÉ O CLUBE

Antes de sair de casa: Lavar bem as mãos com sabonete e não esquecer de levar álcool em gel. Levar kit pessoal e não compartilhar absolutamente nada; De casa direto para o CT: Evitar paradas no caminho de casa até o CT; Ir sozinho: Ir sozinho em seu veículo, importante não dar carona; Entrando no CT: Na portaria passar pelo teste de temperatura, desembarcar do veículo somente com o que será utilizado no treino. Não descer do carro com telefone celular, carteira, óculos e outros objetos. Utilizar o álcool em gel ao descer do carro e máscara;

TRAJETO NA SAÍDA DO CLUBE

Descartar materiais de proteção: Descartar de maneira correta e em local apropriado todo o material utilizado durante o treino, como máscaras, luvas e copos descartáveis. Lavar bem as mãos após o treino; Higienizar o kit pessoal: Desinfetar com álcool 70% os equipamentos do kit pessoal e guardar a toalha em saco plástico; Direto para o carro: Entrar no carro e ir direto pra casa; Antes de sair de casa: Retirar os calçados antes de entrar em casa. Retirar toda a roupa e colocar pra lavar imediatamente junto com a toalha e separadas de quaisquer outras. Tomar banho em água quente e bastante sabonete;

FASE I - INÍCIO DOS TREINOS (Individuais respeitando o distanciamento)

Treinos com o máximo de distanciamento no campo e academia de forma que reduza ao máximo o risco de contágio, sempre em pequenos grupos. Aqui, há a possibilidade de realização em Porangabuçu e, principalmente, no CT Cidade Vozão, que possui um maior espaço aberto e mais campos disponíveis;

Os atletas ficarão responsáveis pelos uniformes e equipamentos de treinamento individuais, sairão de casa para o centro de treinamento e direto para o campo, os vestiários ficarão fechados, assim como a sala de musculação e departamento médico, salvo em situações específicas com autorização do Departamento Médico e respeitando normas de distanciamento. Desta forma, todos irão direto ao campo;

Na portaria do CT, todos passarão pela aferição da temperatura corporal. Estando normal, seguirão diretamente para o setor ou região do campo previamente determinado pelos departamentos de performance. Caso a temperatura se mostre alterada, com valor superior a 37,5°, o atleta retorna imediatamente para casa e aguardo contato do Departamento Médico;

Para essa fase é fundamental o uso de 2 campos. Os mesmos serão divididos em 4 quadrantes;

Deste forma, será possível a utilização de até 8 atletas nos campos simultaneamente, respeitando as normas de distanciamento. Nesta fase os atletas realizarão treinos mais exigentes em termos físicos, com o objetivo de tentar aproximar às cargas aproximadas anteriores à pandemia. Também nessa fase os atletas voltarão a ter um contato mais efetivo com bola e com aspectos cognitivos importantes do jogo. (Campo, orientação espacial/temporal, posicionamento e etc);

Considerando a quantidade de 36 atletas divididos em 2 períodos, há a possibilidade do trabalho de 18 atletas por turno, que podem ser divididos em 8 que irão direto ao campo e 10 que podem ser divididos por horário, sendo no máximo 1 preparador físico responsável pelo treino da academia com mais 2 atletas. Desta forma, em um período de 5 horas, seria possível contemplar os 10 que iriam pra academia;

Após a testagem sorológica inicial, poderá haver um subgrupo de imunizados (IgG+, e IgM-) desde o início. Estes, poderão compor um grupo de treinamento conjunto;

Caso o período não seja necessário a utilização de academia, é possível dividir os horários de treino para contemplar todos os atletas em 2 campos. Desta forma trabalham 36 atletas no campo por dia, divididos em grupos de 4 e tendo sempre somente 10 atletas no clube ao mesmo tempo. 8 campo e 2 academia;

Os grupos de atletas devem ser fixos, sempre os mesmos. Esta forma de distanciamento tem como objetivo tornar os grupos o menor possível, pois em caso de um apresentar sintomas, poderá haver a necessidade do isolamento dos demais;

Todos os integrantes de comissão técnica que necessitem estar presentes, devem estar devidamente protegidos com equipamentos de proteção individual;

Para estas atividades, há a possiblidade de instalação de tendas na beira do gramado. Desta forma, é possível realizar os trabalhos preventivos dos atletas em local aberto e arejado. Teria que avaliar a possibilidade para saber se isso seria viável, em decorrência de fortes chuvas e exposição de equipamentos. Além da necessidade de local para guardar esse material, o que for de pequeno porte, durante a noite;

O protocolo é CASA - Dpto. determinado - CASA. As demais dependências do clube estarão fechadas;

FASE II - TREINOS EM GRUPO COM CONTATO

Nesta fase, em um primeiro momento, os atletas de um mesmo grupo de 4, iniciam trabalhos que envolvam contato;

Evoluindo para um segundo passo, os 8 atletas que treinam no mesmo horário, passarão a treinar juntos, com ênfase em minijogos;

No terceiro passo haverá a junção dos grupos, tendo 18 atletas em cada grupo e treinando em períodos diferentes, manhã e tarde;

No quarto e último passo desta fase, o elenco volta a treinar junto no mesmo período. Quando esse passo acontecer, será sempre importante lembrar do máximo possível de medidas de cuidados;

Considerando ainda o risco existente, sugere-se que atletas de mesma posição não treinem no mesmo grupo, e que haja o máximo de diferenciação de horário possível entre eles, pois, em caso de contaminação, terão que ser isolados;

ENCERRAMENTO

O Ceará destaca, na conclusão do protocolo, que muitas situações envolverão a avaliação de um cenário para a tomada de decisão, o que torna este protocolo sujeito a alterações.

Além disso, o documento afirma que "quando se trata de doenças infecto contagiosas, estamos sempre um passo atrás. Desta forma, medidas que parecem exageradas agora, se mostram como a melhor forma de contenção".