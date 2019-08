Pia Sunhage inicia trabalho na seleção feminina com corte da volante Thaisa

A sueca Pia Sundhage inicia, na tarde desta segunda-feira (26), o seu trabalho em campo com a Seleção Brasileira feminina e já tem que encarar logo de cara um problema. Na noite de domingo (25), a CBF anunciou o corte da volante Thaisa, do Real Madrid, que assim desfalcará o time nacional no torneio amistoso em São Paulo, nesta semana, que marcará a estreia da treinadora, substituta de Osvaldo Alvarez, o Vadão.

Thaisa foi diagnosticada com uma lesão no músculo gastrocnêmio da perna esquerda, de grau 2. O Real Madrid, através do seu departamento médico, confirmou a lesão da atleta após exames clínicos e de imagem, realizados na Espanha, e comunicou à CBF. A comissão técnica da seleção feminina lamentou a contusão e anunciou a desconvocação.

Para a vaga de Thaisa, Pia Sundhage convocou a meio-campista Aline Milene, da Ferroviária, para a disputa dos dois jogos no Brasil. A meia se apresentou na manhã desta segunda-feira com todo o elenco em São Paulo. O primeiro treino do time será a partir das 16 horas, no CT do São Paulo, no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

A competição amistosa, toda realizada no estádio do Pacaembu, terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas. O primeiro adversário do Brasil será a Argentina, nesta quinta-feira (29), às 21h30. Antes, às 19 horas, Costa Rica e Chile se enfrentam. Os dois vencedores passam automaticamente para a final, no domingo (1), às 13 horas. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar, às 10h30.