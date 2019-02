Ministério Público encontra irregularidades em todos centros de treinamento dos times da Capital

Após visitas surpresa feitas por membros do Ministério Público do Ceará em parceria com o Corpo de Bombeiros, foram encontradas irregularidades em todos os Centros de Treinamento de Futebol dos clubes da Capital.

Foram feitas vistorias nos clubes Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta e Atlético Cearense (antigo Uniclinic) entre os dias 25 e 26 de fevereiro.

Apesar de iniciarem reformas para prevenção de sinistros, nenhum clube visitado está rigorosamente regulamentado com todas as normas de segurança exigidas. Por não terem posse da Certificação de Conformidade do Corpo de Bombeiros, todos os clubes continuam irregulares.

Ficou estabelecido o prazo de 15 dias para que todos os CTs se regulamentem com a apresentação do Projeto de Segurança Preventiva em cada sede, seja profissional, seja de base.

A situação mais complicada é a do Ferroviário Atlético Clube. Os bombeiros interditaram um dos alojamentos da sede administrativa do clube por causa do excesso de leitos. No local deveriam dormir somente quatro atletas, mas havia 11 beliches duplas, o que totaliza até 22 pessoas acomodadas no espaço. Além disso, as camas se encontravam em um cubículo considerado insalubre e sem rotas de fuga adequadas em caso de ocorrência de acidente.

A assessoria do Ferroviário informou que até sexta-feira (1º) irá regularizar a situação do alojamento que foi interditado por excesso de leitos e que até o fim do prazo irá apresentar o projeto de segurança preventiva.

No Fortaleza Esporte Clube, o projeto de segurança foi protocolado no último dia 22 de fevereiro e deverá ser apreciado em até uma semana pelo Corpo de Bombeiros. Foram encontradas melhorias, entre elas, os alojamentos das categorias de base foram equipados com grades móveis nas janelas e com saídas de emergência obedecendo ao fluxo de rota de fuga, em caso de incêndio. O Fortaleza informou que está tomando todas as providências para atender à normas de segurança dentro do prazo estabelecido.

Com mais pontos executados em termos de segurança, o projeto apresentado pelo Ceará Sporting Club já foi aprovado, inclusive com a canalização de água e hidrantes de parede, faltando finalizar a execução para haver a vistoria após o feriado de Carnaval. Entretanto, na sede do CT Profissional do clube foi constatado o posicionamento de um extintor de incêndio suspenso numa parede, mas com acesso obstruído por um banco de praça.

Em nota, o Ceará Sporting Club esclareceu que já tem projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros desde julho de 2018. As ações estão sendo executadas desde então. A previsão para finalização dos ajustes na Cidade Vozão (base) é até o fim desta semana. O prazo para o fim das obras no CT de Porangabuçu vai até o fim de março.

Problemas na rede elétrica foram encontrados nos CTs de base do Ceará Sporting Clube e do Instituto Fortaleza Esporte Clube (IFEC) e no Ferroviário Atlético Clube , pelo uso recorrente de extensões, multiplicadores de tomadas conhecidos como benjamins e réguas elétricas nos quartos, onde dormem os atletas residentes.

O excesso de equipamentos eletroeletrônicos ligados a poucos pontos de energia estão sujeitos a uma sobrecarga, o que pode gerar um acidente por choque elétrico ou até mesmo um incêndio

No entanto, este tipo de mau uso de pontos elétricos não foi observado nos CTs dos clubes do Atlético Cearense, nem do Floresta Esporte Clube

O Atlético Cearense disse que não dispõe de alojamentos para os atletas mas que dentro do prazo estabelecido irá verificar e providenciar o projeto de segurança preventiva solicitado pelos Bombeiros.

O Floresta enviou uma nota oficial sobre o assunto: "O Floresta Esporte Clube vem a público esclarecer que seu Centro de Treinamentos recebeu, na última semana, visita de inspeção do Corpo de Bombeiros, quando foi solicitada a elaboração de um projeto arquitetônico de segurança contra incêndio e prevenção de acidentes, que já encontra-se em andamento pelo clube. No momento em que o estudo for concluído e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, as adaptações necessárias serão implantadas na sede do clube. O Floresta reitera que prima pela segurança de todos os atletas alojados em seu CT e que não medirá esforços para cumprir com todas as demandas solicitadas pelas autoridades para a devida regularização de sua situação".

Os Centros de Treinamentos mais precários são os dos clubes do Atlético Cearense e do Ferroviário, sendo que no Atlético as arquibancadas estão deterioradas com ferros expostos e enferrujados, bem como nos alambrados. Todas essas estruturas deverão ser demolidas em razão do risco de desabamento. No Ferroviário, havia ainda lixo exposto na fachada e em áreas internas da sede e escada de acesso sem proteção.

O promotor de Justiça e coordenador do Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (NUDTOR), Edvando França exigiu de todos os representantes dos clubes a apresentação urgente de um cronograma, reiterando o cumprimento do prazo de 15 dias para efetivação do Projeto de Segurança Preventiva, sob pena de tomada de medidas judiciais cabíveis, inclusive a interdição daquele que estiver em desacordo.