Leandro Carvalho teve pena reduzida e está livre para jogar

O atacante Leandro Carvalho está liberado para jogar pelo Ceará após decisão do Pleno do STJD, reduzindo a pena para uma partida, após os incidentes no clássico com o Fortaleza pela Copa do Nordeste, no qual foi expulso.

O jogador, que no primeiro julgamento havia sido punido por 2 jogos, forçando o Vovô a conseguir um efeito suspensivo para poder escalá-lo, está livre para atuar, já que havia cumprido um jogo de suspensão.

O diretor jurídico do Ceará, Jamilson Veras, explicou a decisão de hoje.

"No da Comissão, a 4º Comissão Disciplinar, ele tinha pego dois jogos de suspensão. Entramos e conseguimos o efeito suspensivo, até para a partida contra o Avaí, e hoje foi julgado o mérito do recurso do STJD. Pedimos a absolvição ou redução da pena, e nossa tese foi vencedora. Como a pena foi reduzida de dois jogos para um, ele já cumpriu. Ele está liberado para jogar, não há chance de ser revertido".

Assim, Leandro Carvalho está liberado e será titular contra o Vasco, às 19h15 em São Januário pela 9ª rodada da Série A.