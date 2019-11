Juninho se firma como um dos melhores volantes do Brasileirão; veja números

O esquema montado por Rogério Ceni no Fortaleza em 2019 tem como centro de controle do time um volante que chegou neste ano, vindo do rival Ceará: Juninho. O volante é destaque do Leão no Brasileirão, liderando certas estatísticas para sua posição: 1º volante em assistênciais para gol (6), em assistências para finalização (45), em cruzamentos certos (48), em finalizações realizadas (50) e o 3º em lançamentos certos (49). As informações são do site especializado em estatísticas Footstats.

Na vitória contra o CSA neste domingo (17), o atleta marcou o gol que abriu o placar no Castelão, em bela cobrança de falta. Ele também deu assistência para o gol de Paulão, que fechou o 3 a 0. O volante foi o 3º que mais tocou na bola (81 vezes) no jogo.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Ceni elogiou o jogador, afirmando que ele possui um diferencial na batida da bola.

Ao lado de Felipe, o ex-alvinegro assumiu a posição no meio demonstrando qualidade para administrar os momentos da equipe durante as partidas, sendo o pêndulo que leva a bola para o setor ofensivo, iniciando as jogadas.

Titular em 28 dos 26 jogos em que atuou no Brasileiro, Juninho está emprestado ao Tricolor cearense, tendo contrato com o Bahia.

O volante deve ser titular neste domingo (24), contra o Internacional, pela 34ª rodada, às 19h, no Beira Rio.