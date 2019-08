Jogo decisivo do Ferroviário na Série C terá ingressos a partir de R$ 10

O Ferroviário define seu futuro na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (24). Contra o Confiança-SE, o Tubarão da Barra fará seu jogo mais importante na temporada, que pode valer vaga para o mata-mata da competição. A diretoria coral pretende que um bom público compareça ao Estádio Presidente Vargas para empurrar o time, e por isso colocou à venda ingressos com preços promocionais, a partir de R$ 10. O jogo será às 17 horas.

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (21), pela internet (www.ingressodevantagens.com.br) e também na Ferrão Store, no Shopping RioMar Kennedy.

Apostando em um bom público, a diretoria do Ferrão abrirá todos os setores do estádio (arquibancadas completas, de um gol ao outro).

Veja entrada, valores e acessos:

Setor Social (Cadeiras): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). *Acesso livre para Sócio Coral Campeão Brasileiro, Infinity e Conselheiros

Setor Laranja (Arquibancadas): R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). *Acesso livre para Sócio Coral Campeão dos Campeões, Campeão Brasileiro, Infinity e Conselheiros

A torcida visitante ficará no Setor Amarelo, aos preços de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Gratuidades para quem as têm direito por lei serão entregues no próprio dia do jogo, nas bilheterias do setor laranja do PV, com entrada imediata ao estádio, mediante documento comprobatório.

PARA AVANÇAR

Além de derrotar o Confiança, o Ferrão precisa torcer para que Santa Cruz ou Imperatriz-MA não vençam Náutico e Sampaio Corrêa, respectivamente. Caso um dos dois clubes não triunfe, o Tubarão se classificará com vitória simples.

Até um empate pode classificar o time de Marcelo Veiga, mas com uma combinação de resultados muito otimista: o Santinha perde para o Timbu enquanto o Imperatriz é derrotado por 4 gols de diferença para o Sampaio, além Botafogo/PB não triunfar diante do Treze. Os 25 que o Ferroviário teria seriam o suficiente para se garantir na 4ª posição do grupo.