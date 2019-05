Histórico entre Fortaleza e Flamengo é marcado por equilíbrio

Em 2016, o Fortaleza fez história: pela primeira vez, eliminava o poderoso Flamengo de uma competição nacional. Três anos depois, as equipes se reencontram, dessa vez pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (1º), às 16h, no Engenhão. Você lembra da última partida entre os dois times?

Naquela temporada, o Leão do Pici venceu o Imperatriz/MA na primeira fase da Copa do Brasil, enquanto o rubro-negro eliminou o Confiança/SE. Na segunda fase, a equipe cearense, então na Série C, tinha uma complicada missão contra um dos maiores clubes do Brasil, embora a fase do Flamengo na época não fosse nada boa.

Naquele ano, o Flamengo terminou o Brasileirão na 3ª posição e Fortaleza foi eliminado pelo Juventude nas quartas de final da Série C Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

No jogo de ida, 2 a 1 para o Leão em casa, com gols de Anselmo e de Felipe, enquanto Guerrero marcou para o Mengão. Na volta, pouco mais de 5 mil torcedores foram ao Estádio Raulino de Oliveira. Muricy Ramalho era treinador do rubro-negro, mas na ocasião, Jayme Almeida o substituiu e mandou a campo: Paulo Victor, Rodinei, Léo Duarte, Juan e Jorge; Cuéllar, Arão; Mancuello (Alan Patrick) e Everton (Marcelo Cirino), Emerson (Fernandinho) e Ederson.

Já o time cearense, treinado por Marquinhos Santos veio com Ricardo Berna; Felipe (Elivelton), Lima, Edimar e Wilian Simões; Juliano, Pio, Dudu Cearense, Jean Mota e Everton (Juninho); Anselmo (Corrêa). Pio marcou duas vezes e Alan Patrick descontou no fim da segunda etapa.

O Fortaleza agravou a crise do clube carioca, avançou à terceira fase, onde eliminou o América Mineiro por 4 a 1 no jogo de volta - havia perdido o primeiro por 1 a 0 - e caiu diante do Internacional nas oitavas, por 3 a 1 no agregado.

Histórico

O Tricolor de Aço e o Mengo se enfrentaram 12 vezes, com cinco vitórias dos dois lados e dois empates. A maior goleada foi no primeiro encontro, durante o Brasileirão de 1981: 8 a 0 para o time do Rio. No total, 40 gols foram marcados, sendo 25 do Fla e 15 do Leão.

Em 2019, as duas equipes possuem três pontos de diferença na tabela do Brasileiro, com o rubro-negro na 6ª posição (10 pontos) e o tricolor na 15ª (7 pontos).