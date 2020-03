Governo acata decisão da Justiça e jogo entre Ceará e Sport será com portões fechados

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informou na manhã deste domingo (15), que seguirá a determinação da Justiça para que o jogo entre Ceará e Sport, marcado às 15h30, seja com portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores.

O motivo alegado pelo Núcleo de Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Ceará (PRCE) para solicitar a decisão da Justiça foi de que o mundo vive o cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mais de 25 mil torcedores eram esperados para o confronto de logo mais.

Na noite de sábado (14), o juiz José Vidal Silva Neto, plantonista da 1ª Vara da Justiça Federal, tinha acatado ação cautelar impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), sob pena do pagamento de multa de R$ 1 milhão.

O departamento jurídico do Ceará tinha prometido que iria recorrer da decisão junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). Com a decisão da Sejuv, a orientação é que o torcedor não se dirija ao Castelão.

O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou ao Diário do Nordeste que o clube entrará com recurso no TRF-5 para reverter a situação. O intuito é conseguir uma liminar e abrir os portões às vésperas da partida. Isso porque 19.439 pessoas haviam adquirido ingresso para o jogo. Através de nota, a assessora do Vovô informou que o recurso "está sendo analisado neste momento".

Confira a nota:

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que, cumprindo a determinação da Justiça Federal no Ceará, atendendo recomendação do Núcleo de Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Ceará (PRCE), o jogo entre Ceará e Sport na Arena Castelão, às 15h30 deste domingo, pela Copa do Nordeste, será de portões fechados.