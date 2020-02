Fortaleza goleia Atlético/CE por 5 a 0 e assume liderança do Campeonato Cearense

O Fortaleza goleou o Atlético/CE por 5 a 0 nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão, e assumiu a liderança do Campeonato Cearense, com 6 pontos. Os gols foram marcados por Edson Cariús (1ºT), Paulão, Osvaldo (2 gols) e Bruno Melo (2ºT).

O jogo

Desde o 1º minuto, a proposta do Atlético/CE foi clara: esperar o contragolpe. A estratégia até funcionou em poucas oportunidades desperdiçadas por Emerson Catarina e por Bolota na entrada da área.

Porém, a vantagem veio cedo para o Leão. Aos 6 minutos, após cruzamento pela direita de Tinga, Edson Cariús cabeceia na esquerda da meta de Carlão, abrindo o placar no Castelão e fazendo seu 2º gol no Cearense.

Os lançamentos à área foram instrumento frequente na etapa inicial do Tricolor do Pici. Sem pontas velocistas, a aposta foi nos avanços dos laterais Bruno Melo e Tinga, que cruzavam muito para Wellington Paulista e Cariús esperando na área. Faltou desequilíbrio individual nos extremos, com a faixa central bem povoada por Bonilha, Vázquez e Marlon num losango do 4-4-2 de Rogério Ceni.

Tricolor abusou dos cruzamentos para os atacantes na área durante a etapa inicial Foto: Kid Junior

Com as frequentes subidas dos laterais, os flancos defensivos do Fortaleza ficavam expostos no contra-ataque do Atlético, que aproveitou com os rápidos Wandson e Catarina, porém sem capricho na definição.

Destaque para a movimentação de Vázquez, mais uma vez flutuando por todo o meio-campo e distribuindo bem a posse. O argentino ganhou seu lugar com méritos nas últimas partidas.

Depois do intervalo, Ceni logo lançou Osvaldo ao campo no lugar de W. Paulista. A mudança mudou completamente o ritmo do jogo, com o atacante dando amplitude pela esquerda em um 4-2-3-1 com Marlon mais recuado pela direita e o argentino Vázquez comandando a faixa central com Michel e Bonilha por trás. Romarinho também entrou, na vaga de Marlon.

Com a equipe mais incisiva, a Águia recuou ainda mais, liberando espaços pelo meio bem explorado por Vázquez e por Osvaldo. Aos 25 minutos, em escanteio, o lateral Tinga deu outra assistência, dessa vez para o zagueiro Paulão, que subiu muito no 2º poste para fazer o 2º do jogo. Foi o suficiente para desestabilizar o Atlético.

Aos 32, Romarinho achou uma brecha entre as linhas dos zagueiros e lançou Osvaldo, que tocou leve na saída de Carlão para fazer o 3º. Somente 2 minutos depois, o cruzamento pela esquerda caiu para David, que fez sua estreia com a camisa tricolor, mas não dominou bem, sobrando para Osvaldo chutar com força e fazer o 4º da noite.

Para fechar o placar, Nenê Bonilha achou o lateral Bruno Melo livre na área, onde cabeceou sem marcação para aproveitar o goleiro Carlão adiantado, anotando o 5º do Fortaleza.

Paulão comemora com seus companheiros Foto: Kid Junior

Foi a maior goleada de Rogério Ceni no comando do Leão do Pici. A maior havia sido um 4 a 0, também contra o Atlético/CE, em janeiro de 2018, pela 1ª fase do Cearense.

Na próxima missão do estadual, o Fortaleza encara o Pacajus no Castelão, às 16h do dia 01/03 (domingo). Entretanto, o compromisso mais próximo é neste sábado (8), contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, antes de seu confronto na Argentina contra o Independiente, na quinta-feira (13), pela sua estreia na Copa Sul-Americana.

Confira todos os gols da partida