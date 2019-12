Fortaleza apresenta a camisa Glória Sul-Americana no jogo contra o Bahia e já inicia pré-venda

O Fortaleza inicia neste domingo (8) a pré-venda da nova camisa Glória Sul-Americana 2020. O produto é alusivo à conquista da vaga inédita do clube na competição internacional e passa a ser o 2º uniforme do time. O torcedor poderá fazer a aquisição neste domingo nos setores Bossa Nova e Premium da Arena Castelão ou no site de lançamento. A camisa está disponível apenas na cor branca.

Uniforme está disponível apenas na cor branca Foto: Divulgação/Fortaleza Esporte Clube

De acordo com a assessoria do clube, o valor é de R$ 199,99 para sócio, que tem desconto de 20% até o dia 20 de dezembro, e R$ 249,99 para quem não é sócio. O voucher poderá ser adquirido em qualquer uma das lojas do clube ou loja do Leão 100. A retirada da camisa acontece nos dias 20 e 21 de dezembro nas lojas do Pici e Conceito.

Ainda segundo a assessoria, a camisa será usada pelos jogadores na partida deste domingo entre Fortaleza x Bahia, no Castelão, pela última rodada do Brasileirão de 2019. Será possível personalizar a camisa com o patch da Sul-Americana no momento da retirada.