Ferroviário bate Guarany de Sobral por 1 a 0 e assume liderança do Campeonato Cearense

O Campeoanto Cearense tem um novo líder. O Ferroviário venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0 neste domingo (2), no Presidente Vargas, com gol de Eriky aos 13 minutos do 2º tempo. O resultado tirou a invencibilidade do Cacique do Vale, comandando por Washington Luiz, que vinha de 8 jogos sem perder neste ano, inclusive garantindo o simbólico título de campeão da 1ª fase do Estadual. Com 4 pontos, o Ferrão espera os jogos de Fortaleza e de Pacajus, ambos com 3 pontos, para saber se termina a rodada isolado na tabela.

O jogo

A etapa inicial no PV mostrou um Tubarão com maior ímpeto ofensivo, desperdiçando ótimas oportunidades com Wellington Rato e Caíque, os dois à frente do 4-4-2 de Anderson Batatais, que permanece invicto no comando coral. O time da Barra parou no experiente goleiro Mauro e na zaga do Cacique, que pouco movimentou a bola, apostando em contragolpes.

Aos 38 minutos, W. Rato caiu na área, cobrando pênalti que não existiu. O Guarany não conseguia suportar a pressão, entregando a bola para o Tubarão, que tinha Magno atento na marcação para avançar as linhas ao ataque e aproveitar os lances individuais de Eriky, pela ponta esquerda.

Wellington Rato caiu na área quando a marcação chegou firme, desperdiçando boa chance coral no fim da 1ª etapa Foto: Kid Júnior

O 2º tempo começou com o Guarany mais agressivo, deixando, consequentemente, mais espaços em sua defesa, que foram bem aproveitados pelos meias do Tubarão.

Aos 13 minutos, Caíque puxou contra-ataque pela faixa central e tocou para Eriky, pela esquerda, encher o pé de canhota e estufar as redes de Mauro. 1 a 0 para o Ferrão.

O treinador do Guarasol ainda tentou reagir em campo, lançando todos os seus homens de frente ao gramado, mas sem sucesso. A ação teve efeito contrário, possibilitando ainda mais espaços para o time coral explorar na intermediária defensiva, resguardada somente pelo volante Carlão. Apesar dos buracos, o Tubarão não conseguiu ampliar o marcador depois de várias chances claras na reta final. O Guarany foi capaz de segurar o placar mínimo até os 51 minutos, quando a partida foi encerrada.

Anderson Batatais, em 6 jogos à frente do Ferroviário, levou somente um gol (contra o Ceará), dando um ritmo que o time precisava e embalando uma sequência de 6 partidas sem perder neste ano.

“O time deu liga. Espero continuarmos assim até o fim e chegarmos à final do Campeonato, nosso grande objetivo”, disse, após o jogo, Caíque, que deu a assistência ao gol de Eriky.

A próxima missão do Ferrão é contra o Barbalha no Inaldão, às 21h30 do dia 12 (quarta-feira), enquanto o Guarany de Sobral vai ao Raimundão, às 16h do dia 16 (domingo), para encarar o Caucaia.