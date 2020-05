Falcao García questiona comemoração à distância e lembra contato durante lances

A retomada do Campeonato Alemão neste sábado apresentou um novo protocolo na comemoração dos gols. Em uma medida para evitar a propagação do coronavírus, não foram vistos os tradicionais abraços para celebrar os seus autores ou nem mesmo aperto de mãos. O comportamento foi questionado por Falcao García.

O atacante colombiano, hoje no turco Galatasaray, questionou a atitude e levantou um debate sobre o assunto ao argumentar que os jogadores estão em contato constante durante vários lances nas partidas.

"Vendo o retorno do futebol eu me pergunto: existe uma razão técnica para o abraço não ser permitido nos gols? Durante todo o jogo estamos em constante contato. Num escanteio os defensores estão em cima de você! Na barreira estão todos juntos", escreveu Falcao García em seu perfil no Twitter.

No jogo mais marcante do dia, a vitória do Borussia Dortmund por 4 a 0 sobre o Schalke 04, os jogadores respeitaram o protocolo de distanciamento imposto pela liga alemã. Na primeira celebração de gol, os atletas procuraram manter distância para comemorar em coreografia ensaiada. Depois, até chegaram mais perto uns dos outros, mas se cumprimentaram com o cotovelo em vez de optar pelos abraços.