Em jogo ruim, Ferroviário fica no 0 a 0 com o Botafogo/PB no PV

Na abertura do returno da Série C, pela 10ª rodada, o Ferroviário ficou no empate sem gols com o Botafogo/PB no Presidente Vargas. O jogo marcou a estreia do técnico Leandro Campos, que substituiu Marcelo Vilar no comando coral após ele receber proposta do São Caetano/SP.

Com o resultado, o Ferroviário se manteve na liderança do Grupo A com 20 pontos, 4 a mais que o vice-líder Botafogo/PB, e 5 de vantagem para o 5º colocado, o Sampaio Corrêa. O Tubarão da Barra volta a jogar na sexta-feira, 5 de julho, às 20 horas, contra o Santa Cruz, no Arruda. Já o Botafogo,

O Ferroviário começou o jogo tentando logo abrir o marcador e com 5 minutos, Edson Cariús até balançou as redes, mas a arbitragem anulou o gol alegando falta no defensor paraibano.

O Ferrão continuou melhor no jogo e criou outra chance aos 12 minutos: após cobrança forte de lateral para a área de Lucas Mendes achou Mazinho, que desviou para Janeudo cabecear por cima.

Após os dois lances de perigo para sua defesa, o Botafogo tentou sair mais para o jogo, e equilibrou as ações, dificultando a criação coral.

Com o jogo caindo de nível, outra chance do Ferroviário só apareceu aos 30 minutos, em finalização de Edson Cariús, que Saulo defendeu bem no cantinho.

O Botafogo respondeu no lance seguinte, com Felipe Alves exigindo grande defesa de Nícolas.

Mas a partir daí o jogo ficou ruim, com muita disposição dos dois times, mas pouco futebol, sobrando muitas divididas e jogadas ríspidas, com o 1º tempo terminando sem gols.

No 2º tempo a partida continuou ruim, que os treinadores anteciparam as alterações buscando melhorar suas equipes, com Leandro Campos lançando com 15 minutos o meia James Dean para a saída de Zeca, e com 25 minutos, Isaac Prado entrando no posto de Janeudo.

Depois disso, Edson Cariús perdeu a melhor chance do jogo, com Saulo defendendo espetacularmente, a última de um jogo extremamente truncado.

A partir daí, muita luta, disputa por espaço, mas nenhuma das equipes conseguiu minimamente criar chances para mudar o placar, que foi justo pelo que as duas equipes apresentaram no PV.