CT do Icasa é alvo de disparos na noite desta sexta-feira (19)

O CT do Icasa, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, foi alvo de disparos na noite desta sexta-feira (19), por volta das 19h45. Na ocasião, dois homens atiraram no portão principal do alojamento e fugiram em uma moto. O espaço é utilizado regularmente para treinos da equipe principal e também categoriais de base.

Procurado pela reportagem, o presidente do clube, Francisco Leite, afirmou que irá prestar Boletim de Ocorrência (B.O.) na segunda-feira (22). Através de nota, a Federação Cearense de Futebol (FCF) repudiou a ação e se solidarizou com dirigentes e torcedores do Verdão do Cariri.

"O presidente da FCF, Mauro Carmélio, e todos que fazem a Casa do Futebol, solidarizam-se com os dirigentes e torcedores do Verdão do Cariri e solicita providências das autoridades, para que os vândalos que recebam punição pelo crime contra o patrimônio do filiado", publicou a entidade.

Fundado em 2002, o Icasa foi campeão da Segundona cearense no ano seguinte e se consolidou como uma das forças do interior do Estado. Vice nas edições de 2005, 2007 e 2008, o Verdão do Cariri chegou a conseguir a 5ª colocação do Série B do Brasileiro em 2009, deixando o acesso à elite nacional escapar na última rodada. Desde então, atingiu resultados pouco expressivos e tem passado por uma crise financeira que quase decretou o fechamento da instituição. Na atual temporada, disputou a 2ª divisão local, mas foi eliminado nas quartas.