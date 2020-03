A Conmebol informou por meio de nota, nesta quinta-feira (12), que as partidas da Copa Libertadores da próxima semana estão suspensas por tempo indeterminado. O motivo é a pandemia do novo coronavírus na América do Sul.

Vale ressaltar que os duelos que antecedem domingo (15) estão mantidos, como o clássico entre Grêmio e Internacional. A partida está prevista para essa quinta, às 21 horas, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul.