Com gol de Piska, Fortaleza perde para o Horizonte e se complica

Em jogo disputado pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Horizonte venceu o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (27), no Domingão. Piska, aos 44 da segunda etapa, fez o gol que deu a vitória ao Galo do Tabuleiro. Resultado complica o Tricolor do Pici, que apesar de estar em 3º com sete pontos, não vence há quatro jogos, sendo três pelo Estadual e um pela Copa do Nordeste.

O jogo

Em primeiro tempo onde o Tricolor do Pici foi superior, as equipes saíram de campo empatadas sem gols. Apesar de maior posse de bola, a equipe comandada por Rogério Ceni desperdiçou algumas chances e parou nas mãos do goleiro Diego Almeida, que foi obrigado a fazer defesas para evitar que o Galo do Tabuleiro saísse atrás do placar.

> Fortaleza tem 2º pior início de Estadual na década

De volta para o segundo tempo, Ceni colocou Dodô na vaga de Romero. Apesar da melhora no setor de criação, o Tricolor pecou muito nas finalizações. Marcinho por duas vezes teve a oportunidade de colocar o Fortaleza à frente no marcador, mas errou na hora dos chutes e mandou para fora.

Em jogada pela direita, Robert passou pelo marcador e chutou rasteiro para a área. Livre de marcação, o atacante Piska só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e dar a vitória ao Horizonte.

Com o resultado, o Fortaleza permanece em 3º colocado com sete pontos enquanto o Galo do Tabuleiro sobe para a 6ª posição com seis pontos somados.