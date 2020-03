Com gol contra de Quintero no 1º minuto, Ferroviário vence Fortaleza no PV

O Ferroviário saiu vitorioso no primeiro Clássico das Cores de 2020. Em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, na noite desta quarta-feira (4), o Tubarão da Barra venceu o Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, com gol contra o zagueiro Juan Quintero no primeiro minuto da partida. O resultado fez o Peixe subir para a vice-liderança enquanto o Leão cai para a terceira posição.

História do duelo

Bastante corrido e com muitas chances para os dois lados, assim foram os primeiros 45 minutos do Clássico das Cores no PV. No entanto, quem balançou as redes foi a equipe coral com apenas um minuto de jogo.

Tudo começou quando Magno bateu de fora da área obrigando Felipe Alves fazer grande defesa mandando para fora. O próprio camisa 17 cobrou escanteio e Quintero desviou de cabeça contra a própria meta abrindo o marcador para o Tubarão da Barra.

Com o êxito no placar, o Peixe passou a atuar mais nos contra-ataques enquanto o Fortaleza tomou conta do meio-campo e teve chances com Madson, David, Romarinho e, principalmente, Edson Cariús. O melhor momento foi em uma cabeçada do centraoavante, aos 42, que mandou no contra-pé de Nícolas, mas viu o goleiro "voar" para impedir o gol de empate do ex-jogador coral.

Diferente de como havia sido na primeira etapa, o último período foi morno e com muitos erros. Apesar do Tricolor do Pici ter se mantido com mais posse de bola, uma coisa não mudou: Edson Cariús seguiu sendo parado por Nícolas.

Rogério Ceni ainda tentou fortalecer o ataque colocando Wellington Paulista ao lado de Edson Cariús, mas o setor ofensivo não foi eficiente para ultrapassar a forte marcação do Peixe que fez uma partida perfeita, dando poucos espaços.

Com o resultado, o Ferroviário chegou aos mesmos 10 pontos do líder Guarany de Sobral e ultrapassou o Fortaleza na tabela, subindo para o segundo lugar. Agora, com nove pontos, o Fortaleza cai para a terceira colocação da tabela.